Hart onder de riem voor gezin na tragisch verlies van Loïs (8) tijdens kinderfeestje

Het is de grootste angst voor iedere ouder: je kind verliezen. Die nachtmerrie werd vorige week werkelijkheid voor de ouders van de 8-jarige Loïs. Wat een leuk kinderfeestje had moeten worden in een trampolinehal eindigde in de dood van het jonge meisje. Om het gezin een hart onder de riem te steken wordt er geld ingezameld.

Het jonge meisje overleed vorige week tijdens een bezoek aan een trampolinepark in Waalwijk. Tijdens een feestje daar werd ze onwel. Reanimatie mocht niet meer baten. "Jouw papa, mama, zus en zusje missen je nu al enorm! Jij als gangmaker van het gezin, het is nu zo rustig thuis", valt er te lezen op de pagina van de inzamelingsactie.

Bekenden van het gezin hebben een crowdfundingcampagne opgezet om het gezin financieel te ondersteunen. Naast het emotionele verlies komt het gezin, bestaande uit de ouders, zus en zusje van Loïs, voor grote kosten te staan. Het gezin hoopt hierdoor wat ademruimte te krijgen om zich te richten op het rouwen, het ophalen van herinneringen en het zoeken naar manieren om hun verlies een plek te geven. Inmiddels is er al ruim 9.000 euro opgehaald, in totaal wordt er gehoopt op 15.000 euro.

Herinneringen voor de toekomst

In de oproep voor donaties wordt benadrukt hoe belangrijk het is dat het gezin zich in deze moeilijke periode geen zorgen hoeft te maken over financiële lasten. De wens is dat ze kunnen focussen op het verwerken van hun verdriet, maar ook op het creëren van tastbare herinneringen voor Loïs’ zusjes en ouders.

"Elke kleine bijdrage is een geweldig gebaar om dit gezin een hart onder de riem te steken", staat in de tekst. Het gezin hoopt dat de steun hen niet alleen in deze moeilijke tijd zal helpen, maar ook op de lange termijn, wanneer het leven langzaam weer doorgaat en ze moeten leren leven zonder hun dochter en zus.