OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Van baby in de turnhal tot 22e op het WK: het verhaal van Jermain Grünberg

Persoonlijke verhalen

Gisteren, 22:32

Link gekopieerd

Turners Elijah Faverus en Jermain Grünberg zijn bij de WK turnen respectievelijk als twintigste en 22e geëindigd in de meerkampfinale. Faverus (20) behaalde 76,264 punten, Grünberg (26) kwam uit op 74,697 punten.

Jermain Grünberg komt uit een echte turnfamilie. Als baby was hij al in de turnhal te vinden, waar zijn moeder en oma turntraining gaven. In Den Bosch legde hij de basis voor zijn carrière. In de video hierboven zie je dat hij nog altijd terugkeert naar zijn oude club om te trainen.

De wereldtitel ging naar de Japanner Daiki Hashimoto. Met 85,998 punten pakte hij zijn vierde wereldtitel in de meerkamp. Het zilver was voor de Chinees Yang Haonan (84,199), het brons ging naar de Brit Joe Fraser (83,531).

Van tribune tot WK in eigen land

Voor Grünberg is deelname aan het WK in eigen land extra bijzonder. Als kind zat hij al op de tribune in Ahoy om de turners te zien, nu staat hij er zelf tussen de wereldtop.

De Tilburger deed eerder ervaring op tijdens de Olympische Spelen in Parijs en maakte deze week met de Nederlandse ploeg indruk door een historische zevende plaats in de teamfinale te behalen.

Jermain Grünberg met zijn moeder Chantal Blankers en oma. Bron: Chantal Blankers

Jermain Grünberg met zijn moeder Chantal Blankers en oma. Bron: Chantal Blankers

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Epke Zonderland warm onthaald in Scheveningen na zijn laatste Spelen
Olympische Spelen
Epke Zonderland warm onthaald in Scheveningen na zijn laatste Spelen
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.