Van baby in de turnhal tot 22e op het WK: het verhaal van Jermain Grünberg

Turners Elijah Faverus en Jermain Grünberg zijn bij de WK turnen respectievelijk als twintigste en 22e geëindigd in de meerkampfinale. Faverus (20) behaalde 76,264 punten, Grünberg (26) kwam uit op 74,697 punten.

Jermain Grünberg komt uit een echte turnfamilie. Als baby was hij al in de turnhal te vinden, waar zijn moeder en oma turntraining gaven. In Den Bosch legde hij de basis voor zijn carrière. In de video hierboven zie je dat hij nog altijd terugkeert naar zijn oude club om te trainen.

De wereldtitel ging naar de Japanner Daiki Hashimoto. Met 85,998 punten pakte hij zijn vierde wereldtitel in de meerkamp. Het zilver was voor de Chinees Yang Haonan (84,199), het brons ging naar de Brit Joe Fraser (83,531).

Van tribune tot WK in eigen land

Voor Grünberg is deelname aan het WK in eigen land extra bijzonder. Als kind zat hij al op de tribune in Ahoy om de turners te zien, nu staat hij er zelf tussen de wereldtop.

De Tilburger deed eerder ervaring op tijdens de Olympische Spelen in Parijs en maakte deze week met de Nederlandse ploeg indruk door een historische zevende plaats in de teamfinale te behalen.