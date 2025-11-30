Volg Hart van Nederland
Vrijwilligers schrijven 25.000 kerstkaarten voor eenzame ouderen

Vrijwilligers schrijven 25.000 kerstkaarten voor eenzame ouderen

Vandaag, 21:49

Vrijwilligers van 'Kerst voor Iedereen' werken in Hoogvliet toe naar het afronden van een grote, jaarlijkse traditie: het schrijven van 25.000 kerstkaarten voor mensen die eenzaam zijn of om een andere reden steun kunnen gebruiken.

De organisatie is al sinds 13 oktober bezig met het schrijven van al die kaarten. Ze zijn er meerdere avonden per week mee bezig en hebben de huzarenklus zondag eindelijk af. Daarna pakken ze de kaarten in en brengen ze ze naar zorginstellingen en organisaties in het Rijnmondgebied.

Eenzaam

Mede-organisator Adrie vertelt dat het aantal kaarten elk jaar weer toeneemt: “We schrijven dit jaar alweer 25.000 kaarten, vorig jaar waren dat er 21.000.” De kaarten zijn niet persoonsgericht, maar bevatten wel een kort berichtje. Vrijwilligers zetten hun naam erbij en sluiten af namens het initiatief. Onze schrijvers werken er met veel passie aan, sommige kunnen na de 30ste al niet meer wachten tot oktober het jaar erop om weer te beginnen.”

De actie speelt in op een groeiend probleem: 46 procent van de volwassen bevolking voelt zich eenzaam. Onder 85-plussers loopt dat op tot 60 procent.

Door Redactie Hart van Nederland

