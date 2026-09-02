Verdriet bij gezin Rivera: vader en gehandicapte dochter moeten land uit

Een nieuwe schrijnende asielzaak: de in Emmen woonachtige Carlos moet samen met zijn zwaar gehandicapte dochter Valeria het land uit, terug naar El Salvador. Moeder Tania en minderjarige dochter Alisee mogen - voorlopig, zolang hun zaak nog loopt - blijven. Maar terug willen ze absoluut niet, omdat hun land van herkomst bijzonder onveilig is, zeggen ze zelf.

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Het gezin wordt op die manier (voorlopig) uit elkaar gerukt en daarnaast is het doodzonde van de verloren arbeidskracht. Carlos werkt namelijk als zorgbuddy voor mensen zoals Peter Touw, die al lange tijd Parkinson heeft en veel hulp nodig heeft. In totaal zijn ze bijna vijf jaar in ons land.

In de bovenstaande video is te zien hoe Carlos met Peter omgaat en wat een gemis het zal zijn als hij wordt uitgezet naar El Salvador.

Bedreigingen na mishandeling

Gina, de vrouw van Peter, neemt het daarom dan ook op voor het gezin. Ze vindt de situatie belachelijk, zeker gezien de steun die Peter aan de vader van het gezin heeft. "Carlos is onmisbaar. En nu moet hij dus weg. Echt een schande." Zijn werk valt ook niet zomaar op te vangen, stelt ze. De El Salvadoriaan is nu zo ingespeeld op de situatie, dat vervangen een lastige klus gaat worden. "Dan hebben we vijf man nodig. Nu doet hij het in zijn eentje."

Het gezin krijgt ook regelmatig bedreigingen, onder meer via Facebook, uit El Salvador. Tania zag daar toen ze er nog woonachtig waren criminele activiteiten plaatsvinden. Bendeleden hebben haar vervolgens bedreigd en mishandeld. Dat was voor haar de druppel: ze stapte op het vliegtuig. Niet veel later volgden manlief en kinderen. Gina: "Het is er een zooitje, met bendes. Er worden talloze moorden gepleegd. Er zijn tig economische vluchtelingen en die mogen blijven? Maar dit gezin niet?"