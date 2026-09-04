Na bizarre verzakking van een halve meter: huis Wilnis weer omhoog gekrikt

Het huis van Eric Verburg en Astrid Sipkema was in juli maar liefst 51 centimeter verzakt. Na twee maanden staat het weer zoals het zou moeten. Na twee dagen opkrikken door een lokaal bouwbedrijf is het gelukt het huis weer op zijn oorspronkelijke plek te krijgen. En daar is het stel maar wat blij mee.

Begin juli gebeurde er iets ondenkbaars. Nadat al maanden werd opgemerkt door Eric en Astrid dat hun woning centimeter voor centimeter aan het zakken was, stortte het huis in één nacht gelijk een halve meter naar beneden. Dit kwam doordat een storm de achterkant van het huis had laten losscheuren.

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Eric en Astrid woonden sindsdien tijdelijk in een domineeswoning in de buurt. "We waren al blij dat we op zulk korte termijn gelijk ergens onderdak konden krijgen. We zullen voorlopig nog niet terug kunnen in ons huis, maar er is nu een flinke stap in de goeie richting gezet."

Hulp uit de buurt

In de tussentijd kreeg een lokaal bouwbedrijf de lastige taak om het huis weer op te krikken. Aales van Leeuwen is daar aannemer en kwam in contact met Eric via een betrokken buurman. "Hij vroeg of we hem konden helpen, omdat er echt sprake was van een noodsituatie. We zijn een week geleden begonnen met de voorbereidingen om de woning recht te trekken", vertelt hij.

Maar dat is nog niet alles. "Nu zijn we het gat van 51 centimeter aan het dichtmetselen, zodat de woning in ieder geval weer stevig staat."

Prijskaartje aanhangen

Eric is maar wat blij met alle hulp die hem uit de buurt is aangeboden. "Al die mensen zijn helden wat mij betreft Het is sneller gelukt dan ik had gedacht. Dat is een pak van mijn hart." Maar er hangt wel een prijskaartje aan.

"Op dit moment staat de teller op ruim 80.000 euro en dat zal wel kunnen oplopen richting de 100.000 euro. Onze verzekering dekt niet voor funderingsproblemen, maar we zijn wel een inzamelingsactie gestart in de hoop dat dat de schade nog wat kan dekken."