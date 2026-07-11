OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Huis in Wilnis zakt in één nacht 51 centimeter weg: 'De tegels sprongen van de muur'

Wonen

Vandaag, 21:57

Link gekopieerd

Het lijkt wel een miniversie van de Toren van Pisa, maar dan in de polder. De woning van Eric Verburg en Astrid Sipkema in Wilnis is tijdens noodweer in één nacht 51 centimeter weggezakt. De achterkant van het huis scheurde los van de rest van de woning en stalen noodstutten houden het pand nu overeind. "Ik word er nog net niet misselijk van als ik nu naar het huis kijk", zegt Eric terwijl hij voor de woning staat.

Nieuw: Volg Hart van Nederland op Google

De woning vertoonde al langer tekenen van verzakking. In mei bleek het huis al ongeveer 13 centimeter te zijn gezakt. Daarom stonden er werkzaamheden gepland om de fundering te verstevigen en verdere verzakking te voorkomen. Maar zover kwam het niet. Tijdens een flinke regenbui een maand geleden hoorden Astrid en Eric plotseling een harde knal. "Pok! Pok! Ik schrok mij kapot", zegt Eric. "De tegeltjes sprongen van de muur en de vloer kwam omhoog."

De woning staat zichtbaar scheef en wordt met een speciale constructie op zijn plek gehouden. Beeld: Hart van Nederland

De woning staat zichtbaar scheef en wordt met een speciale constructie op zijn plek gehouden. Beeld: Hart van Nederland

Betonbrokken

Na de verzakking lag de keuken vol betonbrokken en kwam de achterkant van de woning letterlijk los. Het stel probeerde die nacht nog in het huis te slapen, maar hield dat niet lang vol. Elke kraak en beweging van de woning zorgde voor paniek.

Van de verzekering en de gemeente hoeft het stel niet veel te verwachten. "Niemand, behalve de helden uit de buurt, doet iets. Je moet er eigenlijk niet te lang bij stilstaan."

In de bovenstaande video vertelt Eric over de verzakte woning en laat hij zien hoe die er vanbinnen uitziet.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.