Huis in Wilnis zakt in één nacht 51 centimeter weg: 'De tegels sprongen van de muur'

Het lijkt wel een miniversie van de Toren van Pisa, maar dan in de polder. De woning van Eric Verburg en Astrid Sipkema in Wilnis is tijdens noodweer in één nacht 51 centimeter weggezakt. De achterkant van het huis scheurde los van de rest van de woning en stalen noodstutten houden het pand nu overeind. "Ik word er nog net niet misselijk van als ik nu naar het huis kijk", zegt Eric terwijl hij voor de woning staat.

De woning vertoonde al langer tekenen van verzakking. In mei bleek het huis al ongeveer 13 centimeter te zijn gezakt. Daarom stonden er werkzaamheden gepland om de fundering te verstevigen en verdere verzakking te voorkomen. Maar zover kwam het niet. Tijdens een flinke regenbui een maand geleden hoorden Astrid en Eric plotseling een harde knal. "Pok! Pok! Ik schrok mij kapot", zegt Eric. "De tegeltjes sprongen van de muur en de vloer kwam omhoog."

De woning staat zichtbaar scheef en wordt met een speciale constructie op zijn plek gehouden. Beeld: Hart van Nederland

Betonbrokken

Na de verzakking lag de keuken vol betonbrokken en kwam de achterkant van de woning letterlijk los. Het stel probeerde die nacht nog in het huis te slapen, maar hield dat niet lang vol. Elke kraak en beweging van de woning zorgde voor paniek.

Van de verzekering en de gemeente hoeft het stel niet veel te verwachten. "Niemand, behalve de helden uit de buurt, doet iets. Je moet er eigenlijk niet te lang bij stilstaan."

In de bovenstaande video vertelt Eric over de verzakte woning en laat hij zien hoe die er vanbinnen uitziet.