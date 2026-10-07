Geen WhatsApp of Facebook? Deze Utrechtse wijk grijpt in nood terug op radio

Wat als de bekende communicatieapps zoals WhatsApp en Facebook ineens niet meer werken en je toch contact wilt houden met mensen uit de buurt ten tijde van een noodsituatie? In het Werkspoorkwartier in Utrecht experimenteren ze daarom met Radio Werkspoor. De lokale radiozender moet bewoners en ondernemers dichter bij elkaar brengen, buiten de bekende digitale platforms om.

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"Het is een experiment om te kijken of dit aanslaat in de wijk", zegt bedenker en presentator Jiska Koenders tegen Hart van Nederland. Namens organisatie Setup startte ze het project om te onderzoeken of er ook zonder sociale media een gemeenschap kan worden opgebouwd.

Wat kan jouw buurman eigenlijk?

"Met sociale media denken we iedereen in onze groepen wel te kennen, maar is dat wel echt zo? Wat doet iedereen en wat voor vaardigheden hebben mensen die nuttig kunnen zijn in noodsituaties?" Via de uitzendingen worden bewoners aangemoedigd hun verhalen en vaardigheden met de buurt te delen. "Wie weet kan je buurtbewoner wel iets wat jij wil leren!"

Volgens Jiska draait de voorbereiding op een noodsituatie namelijk niet alleen om spullen. "Maar er is toch meer nodig in noodsituaties? Bepaalde vaardigheden die we misschien nog niet hebben, maar wel moeten leren. We hebben tegenwoordig ook allemaal AI-chatbots waar we van alles aan vragen, maar dat kan in een noodsituatie gewoon niet zonder stroom. Kunnen we dan zelf nog wel iets?"

Bewoners moeten radio overnemen

Het Werkspoorkwartier is volgens Jiska bewust gekozen voor het experiment. "Er zitten hier ontzettend veel verschillende ondernemers gevestigd met allemaal hun eigen vaardigheden en kennis. Maar ook wonen hier mensen samen met veel soorten religies en doelgroepen door elkaar. Een ideale plek dus om dit experiment uit te testen."

Uiteindelijk moeten de mensen uit de wijk Radio Werkspoor zelf draaiende houden. Tot en met december wordt iedere woensdag van 15.00 tot 17.00 uur uitgezonden. Setup wil zich gedurende die periode steeds verder terugtrekken.

"Wij van Setup zullen in de loop van die periode langzaamaan afbouwen tot mensen hopelijk helemaal op eigen initiatief uitzendingen komen maken. Dan is ons project hier echt geslaagd!"