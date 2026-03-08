Vrouwelijke molenaars strijden voor zichtbaarheid in mannenvak

Molenaar, dan denken veel mensen meteen aan een man die de wieken laat draaien. Maar niets is minder waar. Ook een vrouw kan prima molenaar zijn. Op dit moment telt het Gilde van Molenaars 1850 actieve leden, waarvan 157 vrouw. Dat is nog geen tien procent en daar moet volgens molenaar Marloes Stofferis verandering in komen.

Zondag komen zeventig vrouwelijke molenaars samen in Utrecht bij molen De Ster. Daar praten ze over hoe mooi het vak is en hopen ze ook anderen te inspireren. Want vrouwelijke molenaars zijn er nog altijd weinig in Nederland. "Ik word vaak voorbij gelopen als een gast de molen in loopt", vertelt molenaar Marloes Stofferis aan Hart van Nederland. "Dan lopen ze naar de leerling molenaar en vragen of hij de molenaar is. Maar dan moet hij toch naar mij wijzen. Dat stigma moet veranderen."

Hoe ze dat willen doen en waarom molenaar zijn voor een vrouw zo mooi is, vertellen de molenaars in de video boven dit artikel.