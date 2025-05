Van wieg tot wiek: generaties molenbouwers geven het ambacht nog altijd door

Tijdens de nationale molendagen afgelopen weekend werd in de Schermerpolder gewoon doorgewerkt aan een bijzondere restauratie: Strijkmolen L, een vierhonderd jaar oude poldermolen, wordt weer maalvaardig gemaakt. De klus ligt in handen van Rob Poland, vijfde generatie molenbouwer van het familiebedrijf J.Th.Poland & Zn uit Oterleek. Zijn betovergrootvader werd zelfs in deze molen geboren.

De restauratie van de Strijkmolen L is volledig ambachtelijk werk, zoals het al generaties in de familie wordt doorgegeven. Voor Rob is het werk meer dan onderhoud: het is een missie om het vak levend te houden. Zijn zeventienjarige zoon leert inmiddels de basis als timmerman.

Rob Poland leerde het vak van jongs af aan, zonder officiële opleiding, zoals bij vrijwel alle molenbouwers in Nederland het geval is. Het familiebedrijf, opgericht in 1865, heeft door de jaren heen tientallen molens opgeknapt, van Alkmaar tot Haarlem. Soms worden molens zelfs compleet verplaatst of opnieuw opgebouwd.

Strijkmolen L wordt grondig aangepakt. De molen heeft nieuwe wieken, een eikenhouten spil en vijzelwiel. Binnenkort neemt een jong stel, waarvan de man net zijn molenaarsdiploma heeft gehaald, er zijn intrek.

Molens zijn populair erfgoed: tijdens de Nationale Molendagen trekken jaarlijks meer dan 100.000 bezoekers naar ruim negenhonderd draaiende molens.