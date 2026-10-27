Koning bezoekt azc in Leersum: 'We willen een voorbeeld zijn'

Voor, tegen of geen mening: asielzoekerscentra leiden al jaren tot verhitte discussies en een landelijk debat dat de samenleving domineert. De kunst is om bij dit gevoelige onderwerp het hoofd koel te houden, zo weten ze als geen ander in het Utrechtse Leersum. Hier staat al meer dan 35 jaar een asielzoekerscentrum. Dinsdag kwam koning Willem-Alexander op bezoek bij een van de oudste opvanglocaties van Nederland.

Er gebeurt wel eens wat in het asielzoekerscentrum, maar bewoners en omwonenden leven samen in goede harmonie. Het geheim? Betrokkenheid zoals die van de 69-jarige projectleider Willy Marks. Ze kijkt samen met vrijwilligers, omwonenden en bezoekers al weken uit naar deze dag vanwege het hoog bezoek.

Willy kent zowat elk plekje en elke persoon die rondloopt bij het azc. Als projectleider werkt ze al jaren in de opvang en heeft ze onder meer de fietswerkplaats en de fietslessen mee opgezet. Samen met de koning sprak ze over de projecten, die draaien op vrijwilligers uit de omliggende dorpen en bewoners van het azc.

Het geheim van dit azc

"We proberen het met elkaar zo goed mogelijk te doen en verbinding op te bouwen. We hopen een voorbeeld-azc te zijn, dus het is heel fijn dat koning Willem-Alexander ons bezoekt", vertelt ze aan Hart van Nederland. "Het is een eer dat hij komt, maar we hebben het ook nodig om een positief beeld te schetsen van azc's. Bij heel veel plekken gaat het goed."

Volgens Willy is het belangrijk dat meer mensen eens langsgaan bij een opvang en kijken hoe het eraan toegaat. "Dan kom je dichterbij en dan snap je dat we allemaal dezelfde, gewone mensen zijn. Dat is het geheim." Ze vindt ook dat het gesprek over de zorgen van mensen over asielzoekerscentra gevoerd moet blijven worden. "Naast het goede voorbeeld geven, moeten we ook aanhoren wat iemands problemen ermee zijn en daar ook respect voor hebben. Je moet elkaar kunnen begrijpen en proberen dichter bij elkaar te komen."