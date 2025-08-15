Geramde woning IJsselstein was net verkocht: 'Vol gas naar binnengereden'

Flinke consternatie in IJsselstein: in de nacht van donderdag op vrijdag is een automobilist een woning binnengereden. Daarbij ontstond een groot gat in de muur. De bestuurder ging er vervolgens vandoor. Saillant detail: de woning is net van eigenaar gewisseld. De nieuwe bewoners stonden op het punt te beginnen met een verbouwing. "Het is niet fraai, nee", zeggen ze met een bedrukt gezicht.

Stukken steen uit de muur, isolatiemateriaal uit de tussenmuur en een houten plaat voor het enorme gat – het moet een flinke klap zijn geweest, denken de kersverse bewoners.

Mogelijk drank in het spel

Opvallend is hoe de auto het huis kon raken: de woning staat naast een kruising en voor het huis staan stenen paaltjes, die nu half uit de grond zijn gereden. Ook een grote boom voor de woning lijkt nét niet geraakt. De struiken boden geen enkele weerstand tegen het voertuig.

"Hij moet een rare bocht hebben gemaakt om in die muur te eindigen", vertelt Colin, de nieuwe bewoner, tegen Hart van Nederland. "Jammer dat hij is doorgereden. Wel hebben ze zijn kenteken gevonden, dus het zal niet lang duren voordat ze hem te pakken hebben." Volgens Colin lijkt het erop dat er drank in het spel was.

Verbouwing

De kersverse eigenaar staat er verslagen bij terwijl hij naar de schade kijkt. "We zouden toch wel gaan verbouwen, maar niet op deze manier", zegt hij met een pijnlijk lachje. "Alles was gepland en geregeld, en nu dit… Ik heb er geen woorden voor."

Het enige lichtpuntje: er was niemand in de woning op het moment van de crash. "Het had veel erger kunnen zijn. Er is niemand gewond of erger, maar vervelend blijft het wel." Of de verhuizing volgende week nog doorgaat, is nog onzeker.

Vrijdagochtend komen omwonenden een kijkje nemen. Ook de makelaar die de woning verkocht, weet niet wat hij ziet. "Het moet een flinke klap zijn geweest. Het lijkt wel alsof de auto gelanceerd is. Dit heb ik nog nooit meegemaakt – en dat vlak voordat ze zouden beginnen met verbouwen. Dit is verschrikkelijk voor de nieuwe bewoners."