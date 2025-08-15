Auto boort zich in woning in IJsselstein, bestuurder op de vlucht

In de nacht van donderdag op vrijdag is in IJsselstein een auto tegen een woning gereden. Het incident gebeurde rond 01.40 uur aan de Noord IJsseldijk. Op beelden is te zien dat de klap hard moet zijn geweest: er zit een groot gat in de muur en je kijkt zo de woning in. De bestuurder ging er daarna vandoor.

Omwonenden vertelden aan een correspondent dat het mogelijk om een zwarte Tesla gaat. De politie kan dit nog niet bevestigen. Wel is duidelijk dat de auto na het ongeluk spoorloos is verdwenen. Een bumper van het voertuig ligt nog wel bij de woning. Die is vermoedelijk losgekomen door de impact.

Na het ongeluk kwamen meerdere hulpdiensten ter plaatse, waaronder politie, brandweer en een speciaal team om de schade op te nemen.

Getuigenoproep

De politie is nog altijd op zoek naar de bestuurder. Ook wordt onderzocht hoe het voertuig van de weg raakte en in de woning belandde. Getuigen worden opgeroepen zich te melden als zij iets hebben gezien of camerabeelden hebben van het incident.