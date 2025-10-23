Wereldberoemde reisgids zet kleine boekwinkel in Baarn op de kaart

Boekhandel Den Boer in Baarn heeft een bijzondere vermelding gekregen in de nieuwe Lonely Planet Best in Travel 2026. Eigenaresse Gerda Aukes noemt het "een enorme verrassing" en "een grote eer". Volgens haar voelt de vermelding als wereldwijde erkenning: "Je staat letterlijk op de kaart."

De wereldberoemde reisgids beschrijft Den Boer als een plek die je niet mag overslaan bij een bezoek aan Nederland. "Verlaat de plek niet zonder een bezoek aan Boekhandel Den Boer, een oude boekwinkel met houten wanden waar de planken bijna bezwijken onder een gevarieerde mix van titels. Het interieur van dit art-nouveaugebouw is sinds 1887 nauwelijks veranderd, maar de boekenselectie wordt voortdurend vernieuwd."

Wie Boekhandel Den Boer binnenstapt, waant zich even in een andere tijd. Het monumentale pand werd in 1887 gebouwd als boekwinkel en kreeg in 1905 zijn sierlijke jugendstil-uiterlijk. Binnen staan nog de originele houten toonbank en vitrinekasten met glasdeuren.

Koninklijke gast

De winkel heeft bovendien een koninklijk tintje. Koningin Juliana kwam er vroeger regelmatig over de vloer, vertelt Gerda trots. "Ze deed hier haar inkopen. De rekening ging dan rechtstreeks naar Paleis Soestdijk", grapt ze. Zelfs de eettafel van koningin Wilhelmina heeft er inmiddels een plek in de winkel gekregen.

Voor Gerda voelt het als een bekroning op haar werk. "We hebben al vaker mooie vermeldingen gehad, maar deze is echt bijzonder. Nederland staat zelden in deze gids. En dan juist met ónze boekhandel. Dat is fantastisch."

De Best in Travel 2026-gids tipt de vijftig mooiste bestemmingen voor het komende jaar. De boekwinkel in Baarn wordt daarbij genoemd als onderdeel van Utrecht. Ook het Rietveld Schröderhuis en de Domtoren krijgen een vermelding.