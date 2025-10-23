Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Wereldberoemde reisgids zet kleine boekwinkel in Baarn op de kaart

Persoonlijke verhalen

Vandaag, 22:16

Link gekopieerd

Boekhandel Den Boer in Baarn heeft een bijzondere vermelding gekregen in de nieuwe Lonely Planet Best in Travel 2026. Eigenaresse Gerda Aukes noemt het "een enorme verrassing" en "een grote eer". Volgens haar voelt de vermelding als wereldwijde erkenning: "Je staat letterlijk op de kaart."

De wereldberoemde reisgids beschrijft Den Boer als een plek die je niet mag overslaan bij een bezoek aan Nederland. "Verlaat de plek niet zonder een bezoek aan Boekhandel Den Boer, een oude boekwinkel met houten wanden waar de planken bijna bezwijken onder een gevarieerde mix van titels. Het interieur van dit art-nouveaugebouw is sinds 1887 nauwelijks veranderd, maar de boekenselectie wordt voortdurend vernieuwd."

Wie Boekhandel Den Boer binnenstapt, waant zich even in een andere tijd. Het monumentale pand werd in 1887 gebouwd als boekwinkel en kreeg in 1905 zijn sierlijke jugendstil-uiterlijk. Binnen staan nog de originele houten toonbank en vitrinekasten met glasdeuren.

Koninklijke gast

De winkel heeft bovendien een koninklijk tintje. Koningin Juliana kwam er vroeger regelmatig over de vloer, vertelt Gerda trots. "Ze deed hier haar inkopen. De rekening ging dan rechtstreeks naar Paleis Soestdijk", grapt ze. Zelfs de eettafel van koningin Wilhelmina heeft er inmiddels een plek in de winkel gekregen.

Voor Gerda voelt het als een bekroning op haar werk. "We hebben al vaker mooie vermeldingen gehad, maar deze is echt bijzonder. Nederland staat zelden in deze gids. En dan juist met ónze boekhandel. Dat is fantastisch."

De Best in Travel 2026-gids tipt de vijftig mooiste bestemmingen voor het komende jaar. De boekwinkel in Baarn wordt daarbij genoemd als onderdeel van Utrecht. Ook het Rietveld Schröderhuis en de Domtoren krijgen een vermelding.

Lees ook

Het 'oer-Hollandse uitwaaien' blijkt overgewaaid naar Amerika
Het 'oer-Hollandse uitwaaien' blijkt overgewaaid naar Amerika
Dorp Bourtange in wereldtop van Forbes, maar 'liever geen Giethoornse toestanden'
Dorp Bourtange in wereldtop van Forbes, maar 'liever geen Giethoornse toestanden'
Amerikaanse talkshowhost lyrisch over Den Haag: 'Mensen hebben hier échte gesprekken'
Amerikaanse talkshowhost lyrisch over Den Haag: 'Mensen hebben hier échte gesprekken'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.