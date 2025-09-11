Dorp Bourtange in wereldtop van Forbes, maar 'liever geen Giethoornse toestanden'

Het Groningse vestingdorp Bourtange staat ineens wereldwijd in de schijnwerpers. Het Amerikaanse blad Forbes zette het dorp op plek zeven in de lijst van mooiste dorpjes ter wereld. Voor veel inwoners is dat een groot compliment, maar er klinkt ook zorg: komt er straks een grotere stroom toeristen op gang die het rustige leven in het pittoreske plaatsje verstoort?

Directeur van Vesting Bourtange, Hendri Meendering, noemt de erkenning "fantastisch". "Het is echt een compliment om in zo'n toonaangevend medium op plek zeven te staan", zegt hij. Toch hoopt hij niet dat de aandacht leidt tot aantallen toeristen die ze niet aan kunnen. "We willen het massatoerisme zoals in Giethoorn voorkomen."

Soort openluchtmuseum

Jaarlijks trekt Bourtange nu al zo’n 300.000 bezoekers. Dat zijn er veel voor zo'n klein dorp. Meendering ziet dat het soms balanceert tussen sprookje en werkelijkheid. "Het is heel pittoresk, maar er wonen ook gewoon mensen. Het is net een soort openluchtmuseum."

De vesting houdt de drukte in de gaten met de gemeente en ondernemers. Grote evenementen, zoals veldslagen of kerstmarkten, trekken duizenden bezoekers, maar daarbuiten is het iets rustiger. "Om 10.00 uur beginnen de toeristen te komen, en om 18.00 uur zijn ze weer weg. Dan is het dorp weer van ons", aldus Meendering.

