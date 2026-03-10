Volg Hart van Nederland
Trouwring Maria gestolen vlak na haar dood, leven Jan 'valt in duigen'

Persoonlijke verhalen

Vandaag, 14:24 - Update: 24 minuten geleden

Maar liefst 35 incidenten van oplichting per dag: steeds vaker worden mensen slachtoffer van nepagenten of (bank)helpdeskfraude. De gevolgen van deze oplichtingspraktijken voor slachtoffers zijn enorm. Daar kan Jan Hugens uit Ossendrecht helaas over meepraten.

Vorig jaar stond er een nepagent voor deur van Jan die 'onderzoek kwam doen vanwege een inbraak bij hem in de straat'. Jan is alert, maar de nepagent kan zich identificeren en weet dingen die Jan eerder met een wijkagent had besproken. Jan laat hem daarom binnen.

Vervolgens wordt zijn huis overhoop getrokken en worden sieraden van zijn vrouw Maria, die net drie weken eerder was overleden, gestolen. Maar misschien nog wel het ergste: ook haar trouwring was weg. "We waren 50 jaar getrouwd. Als ik dat zeg, valt mijn leven in duigen. Ik heb niks meer", zegt Jan tegen Hart van Nederland.

Jan vertelt in bovenstaande video hoe de nepagent te werk ging.

Beelden getoond

De politie is maandag een campagne gestart waarbij honderd verdachten van oplichting worden getoond op digitale schermen langs de weg, op stations, in tv-reclames, op sociale media en op de website van de politie. In eerste instantie worden de verdachten onherkenbaar in beeld gebracht. Als zij zich niet melden, worden de beelden vanaf 23 maart herkenbaar getoond.

Door Redactie Hart van Nederland

