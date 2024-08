Tientallen historische schepen komen aan in Assen

Liefhebbers van oude binnenvaartschepen kunnen hun lol deze zomer op. Vanwege het 50-jarig bestaan van de Landelijke Vereniging tot Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig varen er namelijk tientallen historische schepen door Nederland. Maandag deed de vloot Assen aan.

Van oude veerdienstboten tot brugschepen, van alles is er te zien tijdens de ErfgoedTour. Maar het is de eigenaren niet alleen maar te doen om de mooie plaatjes, ze willen ook duidelijk maken dat het helemaal niet vanzelfsprekend is dat deze wereldwijd unieke vloot, waarmee ons land in de vorige eeuw mee is opgebouwd, behouden blijft.

De bezitters van de schepen zijn vooral ouderen en maar weinig jongeren kunnen het opbrengen om zo'n vaartuig over te nemen. En wanneer een schip geen eigenaar meer heeft, wordt het gesloopt. Hoog tijd dat daar verandering in komt, vindt Rolf van der Mark, voorzitter Landelijke Vereniging tot Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig.

De voorzitter ziet graag dat er wettelijke bescherming komt zodat vaartuigen niet zomaar naar de sloop gebracht kunnen worden. Daarbij pleit hij voor Nationale Hypotheek Garantie, zodat jongeren minder risico lopen en daarom sneller overstag gaan om een schip te kopen.

Na Assen varen de schepen nog langs Dieverburg, Dronten en Hasselt.

Benieuwd hoe die vloot eruitziet? Bekijk het in de video bovenaan dit artikel.