Thomas zoekt Nederlands stel dat zijn leven redde op Kos

Thomas Edelman uit Numansdorp zoekt een Nederlands echtpaar dat tijdens zijn vakantie in 2018 zijn leven redde. "Ik heb hen in alle hectiek nooit kunnen bedanken."

Thomas is in 2018 met vier vrienden op het Griekse eiland Kos, als hij een ernstig scooterongeluk krijgt. Door een defect aan zijn scooter wordt Thomas die bewuste dag door het raam van een nabijgelegen gebouw geslingerd. Een slagaderlijke bloeding zorgt ervoor dat hij liters bloed verliest.

Zijn vrienden binden zijn arm af en houden in pure paniek een passerende auto aan. Het Nederlandse stel in de auto bedenkt zich geen seconde en tilt Thomas zwaargewond en onder het bloed in hun huurauto om vervolgens vliegensvlug naar het ziekenhuis te rijden. "Die rit heeft mijn leven gered."

Veel geluk gehad

Nu, acht jaar later, is hij op zoek naar het stel dat zijn leven redde. "Ik ben ontzettend benieuwd wie zij zijn, hoe zij die dag hebben beleefd en hoe ze die huurauto hebben ingeleverd, want het interieur moet een ravage zijn geweest", vertelt Thomas.

Thomas krijgt na het ongeluk te horen dat hij zijn linkerarm nooit meer zal kunnen gebruiken, maar niets blijkt minder waar. Na een lange revalidatie is Thomas nu fitter dan ooit. Hij traint op dit moment samen met een goede vriend voor de marathon in Rotterdam. En mede daarom wil hij het stel zo graag vinden. "Juist nu ik zoveel met sport bezig ben, besef ik hoeveel geluk ik heb gehad. Daarom wil ik hen graag bedanken."