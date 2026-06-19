Ted Barendse heeft officieel de grootste neus ter wereld

De 74-jarige Nederlander Ted Barendse mag zich sinds afgelopen weekend officieel de man met de grootste neus ter wereld noemen. Met een neus van maar liefst 132 millimeter breed liet hij alle concurrentie achter zich. Opvallend genoeg werd Ted niet geboren met zo'n kampioensneus.

In Teds woonomgeving is zijn bijzondere uiterlijk al jarenlang onderwerp van gesprek. "De vent met die brede neus", krijgt Ted regelmatig te horen als mensen over hem praten. Zelf lijkt hij zich daar weinig van aan te trekken.

Ben je benieuwd hoe Ted Barendse aan zijn grote neus is gekomen en hoe hij reageert op zijn bijzondere wereldtitel? Bekijk dan de video van Radio 10 bovenaan dit artikel.