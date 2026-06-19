OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Ted Barendse heeft officieel de grootste neus ter wereld

Persoonlijke verhalen

Vandaag, 20:04

Link gekopieerd

De 74-jarige Nederlander Ted Barendse mag zich sinds afgelopen weekend officieel de man met de grootste neus ter wereld noemen. Met een neus van maar liefst 132 millimeter breed liet hij alle concurrentie achter zich. Opvallend genoeg werd Ted niet geboren met zo'n kampioensneus.

In Teds woonomgeving is zijn bijzondere uiterlijk al jarenlang onderwerp van gesprek. "De vent met die brede neus", krijgt Ted regelmatig te horen als mensen over hem praten. Zelf lijkt hij zich daar weinig van aan te trekken.

Ben je benieuwd hoe Ted Barendse aan zijn grote neus is gekomen en hoe hij reageert op zijn bijzondere wereldtitel? Bekijk dan de video van Radio 10 bovenaan dit artikel.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Niels Wennemars schrijft historie met Britse kaasroltitel
Niels Wennemars schrijft historie met Britse kaasroltitel

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.