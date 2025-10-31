Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

'Snor jij mee tegen kanker'? Voor Maurice komt het te laat, maar toch helpt hij

Persoonlijke verhalen

Vandaag, 23:00

Link gekopieerd

Stoptober tegen het roken is amper afgelopen en we glijden al geruisloos Movember in. Deze maand staat in het teken van kanker specifiek bij mannen, zoals teelbalkanker en prostaatkanker. Jaarlijks krijgen zo'n 13.000 mannen prostaatkanker en het streven is om dat aantal door middel van onderzoek naar beneden te krijgen. Het Radboud Oncologie Fonds doet dat en vraagt daar juist nu aandacht - en donaties - voor met hun campagne 'Snor je mee'.

Maurice heeft begin dit jaar te horen gekregen dat hij prostaatkanker heeft, met uitzaaiingen. Vanwege zijn relatief lage leeftijd en zijn gezonde levensstijl had hij het totaal niet zien aankomen, maar toen zijn buikpijn aanhield stapte hij toch naar de dokter. "Je verwacht het niet. Dit overkomt alleen ouderen dacht ik. De kanker die ik heb is vrij agressief, dat is mijn pech geweest."

Hij zit niet bij de pakken neer. Verkocht zijn bedrijf en heeft nu een soort 'pensioen' zoals hij het zelf zegt, om met zijn gezin nog de dingen te doen die hij wil doen. Om voor de mannen na hem de genezingskansen te vergroten, doet hij mee aan de actie van het ziekenhuis om geld in te zamelen voor onderzoek. "Ik heb nu al een goede behandeling, maar onderzoek schrijdt voort en het kan alleen maar beter worden. Dit is een supergerichte actie hiervoor, dus daar ga ik voor."

'Mannen na mij beter maken'

In het onderzoek van het Radboud UMC worden genetische gegevens van kankercellen gekoppeld aan medische informatie. Via een AI model kan je ontdekken welke behandelingen voor patiënten het meest effectief zijn en de minste bijwerkingen geven. Artsonderzoeker Peter Slootman legt het uit. "Als kanker ontstaat, zijn dat foutjes in DNA. Deze foutjes kunnen heel goed voorspellen hoe een patiënt gaat reageren op therapie. Wat wij willen doen is een dataset creëren, met zowel die foutjes als wel hoe ze reageren op therapie. Met AI kunnen we verbanden blootleggen, zodat met zo min mogelijk bijwerkingen een zo groot mogelijk resultaat krijgen."

Voor Maurice zal het niet veel meer uithalen, maar hij ondersteunt de actie van harte. "Er is 300.000 euro nodig. Dat moeten we kunnen halen om het voor de mannen na mij beter te maken."

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Artsen Radboud UMC laten snor staan voor nieuw onderzoek tegen prostaatkanker
Artsen Radboud UMC laten snor staan voor nieuw onderzoek tegen prostaatkanker
VegaFeb-challenge daagt uit om een maand geen vlees te eten: 'Ik ben opgegroeid als echte carnivoor'
VegaFeb-challenge daagt uit om een maand geen vlees te eten: 'Ik ben opgegroeid als echte carnivoor'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.