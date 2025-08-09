Terug

Rob zijn vader overleefde 80 jaar geleden atoombom Nagasaki

Vandaag, 22:58

Al sinds 2014 loopt er over de Nijmeegse stadsbrug De Oversteek elke dag van het jaar een veteraan de Sunset March, een brugwandeling om de gevallen Amerikaanse soldaten te herdenken die tijdens Opratie Market Garden sneuvelden tijdens de bekende Waaloversteek.

Zaterdagavond werd een bijzondere Sunset March gelopen, hij stond namelijk geheel in het teken van een historische gebeurtenis die vandaag precies 80 jaar geleden plaats heeft gevonden: de atoombomaanval op Nagasaki.

Iemand wiens levensmissie is om te blijven herdenken is Rob Schouten uit Horssen. Zijn overleden vader Everhard overleefde de atoombom en had daar de rest van zijn leven last van.

Nachtmerries

Rob: “Mijn vader zat samen met andere KNIL-militairen gevangen in een krijgsgevangenenkamp in Nagasaki en was aan het werk aan een schuiltunnel voor als de Amerikanen de stad zouden bombarderen. Hij is in 2015 overleden en vertelde er nooit graag over. Ik heb zelf altijd alles uit hem moeten trekken. Hij is nog 90 jaar geworden."

Rob herinnert zich nog hoe zijn vader terugdacht aan de bom: " De trauma’s heeft hij altijd elke dag met zich meegedragen. Ik sliep met mijn broers boven onze ouders en hij had altijd veel nachtmerries, dat hoorden we. Hij werd vaak gillend wakker, dan ging mijn moeder met hem wandelen en dan dronken ze een kopje thee om vervolgens weer in bed te gaan liggen. ’s Ochtends ging hij gewoon weer aan het werk. Zo ging dat.”

