Politie neemt straatnaambordje, dat Antoinette (89) heeft gemaakt, in beslag: 'Apart'

In Sint-Oedenrode heeft de politie vrijdagochtend een zelfgemaakt straatnaambord, het zogenoemde ‘Hazenpad-bord’, in beslag genomen. Het bord werd in de jaren negentig door de 89-jarige Antoinette Kaskens, de moeder van Maarten Kaskens, eigenhandig gemaakt. Maarten wilde het bordje veiligstellen tijdens werkzaamheden, maar Waterschap De Dommel deed aangifte van diefstal.

Volgens Maarten begon het conflict toen hij een foto van de bouw van een brug deelde met het waterschap. Op de foto was te zien dat het straatnaambord beschadigd was. Het bord zou volgens hem door een kraan vernield zijn tijdens recente werkzaamheden.

Meegenomen

Om verdere schade te voorkomen, besloot Maarten het bordje mee te nemen. “Dus ik heb die paal afgezaagd en hier in de tuin gezet, om het bord weer terug te zetten als de werkzaamheden klaar zijn,” zegt hij tegen Hart van Nederland. Waterschap De Dommel ziet dit echter anders. Zij beschuldigen de man nu van diefstal van zijn eigen bord, wat leidde tot een aanklacht en de inbeslagname van het bord. "Heel apart", aldus Maarten.

Maarten vermoedt dat er meer achter zit. "Ik ben tegen het waterschap aan het procederen voor het behoud van de bomen die hier staan. Ik denk dat ze dat niet zo leuk vinden en dat ze dit daarom doen. Ik heb er geen andere verklaring voor. Ik heb ze nog wel een kerstkaartje gestuurd."

Aangifte

Het waterschap laat aan Hart van Nederland weten dat er inderdaad aangifte is gedaan. "Het bordje ‘Hazenpad’ stond langs een gemeentelijk pad op eigendom van de gemeente. Wij zijn hier bezig met een project. Hiervoor was het nodig om enkele straatnaambordjes tijdelijk te verwijderen. Met de gemeente en omwonenden hebben we afgesproken dat we deze bordjes na afronding van de werkzaamheden weer terugplaatsen. Voordat de aannemer het bord kon veiligstellen, is de paal doorgezaagd of doorgeslepen. Dit is zonder overleg of toestemming gebeurd," aldus een woordvoerder.

Volgens het waterschap is de oplossing eenvoudig. “Zoals we vooraf hadden afgesproken, plaatsen we het bordje terug na afronding van de werkzaamheden. Voor nu is het bordje voorlopig veiliggesteld in een gemeentelijk depot."