Peters kipcaravan is 'win-win-winsituatie': van onkruid bestrijden tot leuke dagbesteding

Erik en Peter hebben een kipcaravan. Een caravan vol met honderden kippen. Ze gaan daarmee langs akkers in Brabant om onkruid te bestrijden. Deze proef is in samenwerking met de provincie en het blijkt een hit. Het onkruid wordt bestreden, hulpboeren met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben een leuke dagbesteding en de kippen hebben genoeg om te eten. Een win, win, win-situatie dus.

Peter is van groot pluimveehouder met 100.000 kippen naar 12 caravans met 249 kippen per caravan gegaan. Hij voelt zich op deze kleinschalige manier veel meer kippenboer dan toen hij een grote pluimveehouderij had.

Hij zorgt er met de caravan niet alleen voor dat de kippen lekker op de akkers kunnen scharrelen, hij zorgt er ook voor dat de Knolcyperusplant verdwijnt uit de akkers, vertelt hij aan Hart van Nederland. Deze plant richt veel schade aan de akkers en de kippen vinden deze plant enorm lekker.

Kippen knuffelen

In 2016 bouwde Peter zijn eerste caravan. Intussen zijn er al 60 gemaakt en heeft hij er zelf een stuk of 13. "De rest heb ik allemaal verkocht aan andere boeren." Alles moet met de hand gedaan worden bij de caravan. "De eieren gepakt, alles schoongemaakt en de 'hulpboeren' kunnen ook met de kippen knuffelen."

En zoals hierboven al gezegd: het is een win, win, win-situatie, zegt Peter. "De kippen scharrelen elke dag ergens anders rond, de hulpboeren voelen zich zelfstandiger en hebben meer verantwoordelijkheid en de kippen helpen de Knolcyperusplant op de akkers te bestrijden."