Patricia tovert deze rolstoel om tot een magisch vervoersmiddel

Persoonlijke verhalen

Vandaag, 19:22

Op een fantasy festival kijken bezoekers altijd hun ogen uit. Maar Patricia Bénard zorgt wel voor een extra speciale touch. Zij is niet alleen te herkennen aan een mooie, fantasierijke outfit. Ook heeft zij een bijzondere rolstoel gemaakt. Het vervoersmiddel is met een vuurbeker, vuurvogel en sorteerhoed compleet omgetoverd tot een magisch geheel.

Ze struint kringwinkels af om zo bruikbaar materiaal te scoren. Ze maakt alles van tweedehands spullen en ze doet het geheel vrijwillig. Sterker nog: ze steekt haar eigen salaris erin. Haar doel is om mensen een lach op hun gezicht te toveren. En hier kan ze ook op rekenen. Ze krijgt namelijk hele leuke reacties van andere rolstoelgebruikers.

Ben jij benieuwd hoe deze rolstoel er exact uitziet? Bekijk dan de bovenstaande video.

