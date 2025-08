Elfjes en ridders nemen Lisse over tijdens uitverkocht Castlefest

Elfenoren op en zwaarden paraat: het is weer tijd voor Castlefest. In Lisse is het jaarlijkse fantasyfestival losgebarsten, en dat betekent vier dagen lang een magische wereld vol tovenaars, draken, livemuziek en zwaardgevechten. En dat de populariteit blijft groeien, blijkt wel: Castlefest is dit jaar voor het eerst volledig uitverkocht.

Het terrein van Kasteel Keukenhof verandert van dit weekend in een sprookjesachtig decor waar duizenden bezoekers in kostuum samenkomen. "Het is eigenlijk verkleden voor grote mensen", zegt een bezoeker tegen Hart van Nederland. "Van elven tot Schotse barbaren tot evil queens of paddestoelen, je hebt alles."

Volgens een van de organisatoren komen er zo'n 50.000 bezoekers van over de hele wereld op het festijn af. Mensen met een voorliefde voor alles in het fantasiegenre; zoals boeken, games of films. Aan creativiteit mag het dan ook niet ontbreken op Castlefest: één bezoeker heeft zijn volledig zelf gebouwde 'steampunkhelikopter' tentoongesteld, een staaltje werk bestaande uit afval waar ruim 1700 werkuren in zijn gestoken.

