Oma's uit Zwartsluis roeien oceaan over voor zieke kinderen

Zwartsluis stond zaterdagochtend even in het teken van een bijzondere droom. Trea, Carla en Ineke - beter bekend als de Grannies on Waves - gingen voor het eerst het water op met hun nieuwe oceaanroeiboot. Over acht maanden wacht hun grootste uitdaging: vijfduizend kilometer non-stop roeien van La Gomera naar Antigua.

De drie vriendinnen, 56, 58 en 59 jaar oud, trainen al jaren samen als sloeproeiers. Maar dit plan gaat een flinke stap verder. In december stappen ze in hun boot om vermoedelijk vijftig tot zestig dagen onafgebroken op zee door te brengen. Hun doel: zoveel mogelijk geld ophalen voor het Prinses Maxima Centrum.

De motivatie zit diep. "We willen bewijzen dat moed en vastberadenheid geen leeftijd kennen", zegt Trea ten Kate. "We zijn vastberaden om de oceaan te bedwingen en geld als water in te zamelen voor zieke kinderen."

Risico

Het drietal beseft dat ze een risico nemen, maar bereidt zich tot in detail voor. "Er is moed voor nodig en we beseffen dat we een risico nemen. We doen er alles aan om veilig de haven van Antigua te bereiken", aldus Trea. Met een speciaal ingerichte roeiboot, een safety team en maanden training hopen de 'granny's' straks veilig de overkant te halen.

De vrouwen vertrekken op 12 december 2026 vanuit San Sebastián de La Gomera op de Canarische Eilanden.