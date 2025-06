Monique werd doodziek door purschuim: 'Kon niet voor mijn baby zorgen'

Wat bedoeld was als een stap richting verduurzaming, veranderde voor Frank en Monique Morsink uit Aadorp in een jarenlange strijd. In 2011 lieten zij hun vloer isoleren met purschuim via het bedrijf Pluimers. Kort daarna begon de ellende. "Na enkele dagen kregen wij klachten zoals geïrriteerde luchtwegen en griepverschijnselen. Mijn man kreeg voornamelijk hooikoortsverschijnselen," vertelt Monique aan Hart van Nederland.

Volgens de familie begon het met een indringende lucht in huis. "Precies na het plaatsen ontstond er een walm van gas en een vluchtige stof uit de kruipruimte." Al snel moesten ze hun woning verlaten. "We hebben toen de eerste twee weken bij mijn ouders geslapen omdat met die walm van gas het geen leefbare situatie was." Wat volgde was een leven in een garage, later een chalet, en uiteindelijk het opnieuw opbouwen van hun woning. Dat kostte allemaal bij elkaar bijna 100.000 euro.

'Er lag een boek in de bus'

De isolatie zou zijn uitgevoerd door ongeschoolde krachten. "De jongens die het purschuim hebben geplaatst, wisten gewoon niet wat ze deden. Dat hebben ze ook in hun getuigenverklaring gezegd. Toen er werd gevraagd welke opleiding ze hiervoor hadden gevolgd, zeiden ze: 'Er ligt een boek in de bus'."

Hoewel Monique inmiddels iets is opgeknapt, is de schade blijvend. "Ik was zo ziek in 2012 dat ik geen eens meer voor mijn eigen 1-jarige dochtertje kon zorgen", vertelt ze. "Mijn man en mijn moeder zorgden toen voornamelijk voor haar omdat ik last van aanvallen kreeg met hartkloppingen."

Risico’s bij verkeerde toepassing

"De gezondheidszaken rondom purschuim ligt wat ingewikkeld", legt Rob van Strien van de GGD Amsterdam, die meewerkte aan een advies van de Gezondheidsraad, uit. "In het verleden heeft purschuimisolatie voor zorgproblemen gezorgd. Het was een ontwikkeling dat op de cowboymarkt lag." Tegenwoordig is het volgens hem beter georganiseerd, maar: "Er zouden daarom wel meer regels moeten komen, over allerlei chemische stoffen, maar dat moet vanuit de politiek komen en dat gebeurt niet zo gemakkelijk."

Gé Grubben van het Meldpunt PUR-slachtoffers ziet nog altijd mensen die zich herkennen in de klachten. “Het zijn minder erge gezondheidsklachten dan familie Morsink, zij waren zogezegd de eerste generatie slachtoffers." Volgens hem zit het probleem niet alleen in het materiaal, maar ook in het gebrek aan voorlichting. "Het purschuim doet zich ‘gezond’ overkomen, maar dat is het absoluut niet."

Ondanks meerdere pogingen tot wederhoor van Hart van Nederland blijft een reactie van Pluimers uit. De familie Morsink is van plan om juridische stappen te zetten om de schade op het bedrijf te verhalen.