13 jaar nadat agent hun zoon doodschoot, wachten ouders nog op Europees Hof

Jan en Tineke Koomen, ouders van de in 2011 doodgeschoten Michael Koomen, wachten al bijna tien jaar op een uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Hun zoon werd neergeschoten door een politieagent tijdens een incident in Amsterdam dat diepe sporen heeft nagelaten.

De agent kreeg het in 2011 op de Weteringschans aan de stok met leden van de Amstelveense voetbalclub RKAVIC. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) dreven enkele spelers de agent in het nauw, door hem zijn politiebus in te trekken waar hij werd vastgehouden en getrapt.

De diender loste daarop vier schoten. Michael Koomen werd dodelijk getroffen, zijn broer Nick kreeg een kogel in zijn been en ploeggenoot Diego Medina werd in de buik getroffen.

Niet vervolgd

De agent is niet vervolgd, omdat die volgens het gerechtshof uit noodweer handelde. Voor de familie Koomen was dit een onverteerbare beslissing. Zij voelden dat de dood van hun zoon niet serieus werd genomen en dat er sprake was van onzorgvuldig onderzoek. Ze besloten daarom in 2014 hun zaak aanhangig te maken bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, waar het sindsdien stil ligt.

Op bovenstaande video zie je het uitgebreide verhaal van Jan en Tineke Koomen.

Actie

Actiegroep Controle Alt Delete vroeg dinsdag aandacht voor deze en vergelijkbare zaken. Er was een herdenking naast de Tweede Kamer waarbij ruim honderd bordjes met foto's van slachtoffers van politieoptredens werden tentoongesteld. Volgens Controle Alt Delete sterft er in Nederland iedere maand iemand na contact met de politie, en in 94 procent van deze gevallen wordt de betrokken agent niet vervolgd.

De politie benadrukt dat elk incident zorgvuldig wordt onderzocht en dat agenten getraind zijn om zo min mogelijk geweld te gebruiken. Vaker gaat het om situaties met verwarde personen, waarbij de uitkomst tragisch kan zijn.