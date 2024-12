Ouderencomplex verbiedt sterke drank, bewoners komen in opstand

"Kom, het is tijd voor een neut!" Die tekst zul je in menig seniorencentrum of verzorgingshuis langs horen komen van mensen die genieten van hun oude dag. In Maassluis is die tekst vanaf deze maand echter een stuk minder vaak te horen. Want daar heeft Seniorenwelzijn, de organisatie achter de ontmoetingsruimtes bij twee seniorencomplexen, besloten dat er geen sterke drank meer geschonken mag worden. En daar zijn de bewoners van Oud Sluys natuurlijk niet blij mee.

Een van de bewoners van het complex is zelfs zo woest dat er nu een spandoek aan het balkon hangt. "Praat met ons, niet over ons", staat er met grote letters op gekalkt. Ria, Sietske en Marion, drie zussen en eveneens bewoners, vinden heel wat van deze drooglegging. Totale onzin, noemen ze het in bovenstaande video.

Betutteling

Het besluit komt van Seniorenwelzijn, die afgelopen zomer bij een ander complex in Maassluis aan De Vloot al hetzelfde besluit had genomen.

Ook de lokale seniorenpartij trekt aan de bel. Hans van der Burg van de VSP noemt de maatregel 'betutteling'. Zijn partij heeft vragen gesteld aan B&W, dinsdagavond is er een commissievergadering waarin het punt ook ter sprake zal komen.