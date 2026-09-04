OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Ruim 1 miljoen euro voor Muk (5) met kinderdementie opgehaald

Ruim 1 miljoen euro voor Muk (5) met kinderdementie opgehaald

Persoonlijke verhalen

Vandaag, 15:45

De inzamelingsactie voor de vijfjarige Muk uit Zaanstad heeft haar doel bereikt. Dankzij duizenden donaties is ruim 1 miljoen euro opgehaald voor een behandeling van haar zeldzame vorm van kinderdementie, het Sanfilippo-syndroom.

De familie wil iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan de actie, zodat hun dochter geholpen kan worden in de Verenigde Staten. "Elke donatie telt", schrijven Muks ouders. Geld dat uiteindelijk niet nodig is voor Muk, wordt gebruikt om andere kinderen met Sanfilippo te helpen.

Maak van Hart van Nederland je Google-favoriet

Muks ouders waren dinsdagavond ook te gast in het televisieprogramma Eva. De crowdfundingsactie kreeg de afgelopen tijd veel aandacht. Ook Radio Veronica-dj Rob Stenders riep luisteraars op om geld te doneren.

Afgelopen Kinderkoningsdag draaide alles om de inzameling voor de 5-jarige Muk. Tekst gaat door onder de video.

Grote steun voor Muk (5) op Kinderkoningsdag in Wormerveer
2:31

Grote steun voor Muk (5) op Kinderkoningsdag in Wormerveer

Hoop op gentherapie

Kinderen met Sanfilippo worden gemiddeld tussen de 12 en 15 jaar oud. Op dit moment bestaat er nog geen goedgekeurde behandeling die de ziekte kan stoppen. Onderzoekers werken wel aan een eenmalige gentherapie die mogelijk kan helpen. Die behandeling moet nog wel worden goedgekeurd.

Volgens Stichting Muk is het belangrijk dat het geld nu al beschikbaar is. Als de behandeling wordt goedgekeurd en Muk ervoor in aanmerking komt, kan er direct worden gehandeld. Dat biedt geen zekerheid, maar vergroot volgens de stichting wel de kans om snel gebruik te maken van een mogelijke behandeling.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Eindsprint inzameling voor Muk (5) met kinderdementie: 'Héél hard nodig'
Persoonlijke verhalen
Eindsprint inzameling voor Muk (5) met kinderdementie: 'Héél hard nodig'
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.