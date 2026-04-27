Wormerveer komt in actie voor Muk (5) met kinderdementie op Kinderkoningsdag

Persoonlijke verhalen

Vandaag, 18:18

In Wormerveer draait Kinderkoningsdag dit jaar om de 5-jarige Muk. Zij heeft een zeldzame en levensbedreigende vorm van kinderdementie. Tijdens de feestdag is bekendgemaakt hoeveel geld er voor haar is opgehaald voor een dure behandeling in de Verenigde Staten.

Muk lijdt aan het Sanfilippo-syndroom, een ziekte die ook wel kinderdementie wordt genoemd. Ze praat nog maar weinig en heeft een ontwikkelingsachterstand. Haar ouders leven met grote onzekerheid, omdat de ziekte haar steeds verder kan aantasten.

De stichting achter Kinderkoningsdag zet zich al tien jaar in voor een feestelijke buurtdag voor kinderen. Dit jaar werd met een taartenactie en andere initiatieven geld ingezameld om Muk te helpen. De Amerikaanse behandeling kan de ziekte mogelijk afremmen, maar kost meer dan een miljoen euro.

Door Redactie Hart van Nederland

