Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Vlaggenstokken in sloot en dugout kapot, voetbalclub geteisterd door vandalisme

Persoonlijke verhalen

Vandaag, 22:46

Link gekopieerd

Voetbalclub Schagen United kampt al jaren met vandalisme. Een terugkerende groep jongens vernielt wekelijks het terrein. Zo treffen de vrijwilligers vlaggenstokken in de sloot aan, een dugout die is ingetrapt en gaten in het kunstgrasveld. De vrijwilligers van de club zijn er helemaal klaar mee: "Een van ons is er zelfs mee gestopt."

Leo Jeijsman (74) is al 45 jaar vrijwilliger bij de voetbalclub in Schagen. Hij is lid van de onderhoudsgroep, samen met 15 andere mannen. Samen houden ze de club netjes en zorgen ze ervoor dat de velden er op zaterdagochtend goed bij liggen voor de wedstrijden. Maar nu gaan de mannen soms met lood in de schoenen richting de sportvelden. Een groep van zo'n acht jongens vernielt de boel. Het vandalisme is niet nieuw, maar het wordt wel steeds erger. "De tribunes worden gedeeltelijk vernield en ook doelnetten zijn in het verleden kapot gemaakt," vertelt Leo. "Het is ontzettend triest."

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

De voetbalclub ligt op gemeentelijk terrein en betekent dat het openbaar moet blijven. De gemeente heeft extra boa's ingezet, maar dat geeft nog niet het gewenste resultaat. "De jongeren blijven de boel vernielen", aldus Leo. De vrijwilligers zijn er inmiddels helemaal klaar mee. "Er is een vrijwilliger gestopt vanwege het vandalisme. En dat is heel jammer." De mannen zijn onderling ook bevriend met elkaar en delen een grote passie: voetbal. Naast het netjes houden van de club drinken we regelmatig een kop koffie in de kantine."

Camerasystemen

De laatste tijd komen de vrijwilligers met angst en beven op het terrein, bang voor wat ze aantreffen. En dat moet niet de bedoeling zijn. Het bestuur van de club waardeert de vrijwilligers enorm, en willen er dus ook alles aan doen dat het beter wordt.

De oplossing? "Het terrein helemaal afsluiten, dan zijn we van het vandalisme af. Maar dat is niet haalbaar, want het is een open terrein en dat moet zo blijven", aldus Leo. Bij de gemeente hebben ze om een camerasysteem gevraagd om het terrein te beveiligen, maar dat wil de gemeente niet financieren. "Dan zeggen ze: het is jullie eigen probleem."

Door Sterre Rekers

Lees ook

Stelletje breekt in bij voetbalkantine om te frituren en te vernielen
Stelletje breekt in bij voetbalkantine om te frituren en te vernielen
Rellen bij voetbalderby Roda JC - MVV, tien aanhoudingen
Rellen bij voetbalderby Roda JC - MVV, tien aanhoudingen
Initiatiefnemer Johan Cruijff-petitie mikpunt van vandalisme
Initiatiefnemer Johan Cruijff-petitie mikpunt van vandalisme

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.