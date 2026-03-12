Vlaggenstokken in sloot en dugout kapot, voetbalclub geteisterd door vandalisme

Voetbalclub Schagen United kampt al jaren met vandalisme. Een terugkerende groep jongens vernielt wekelijks het terrein. Zo treffen de vrijwilligers vlaggenstokken in de sloot aan, een dugout die is ingetrapt en gaten in het kunstgrasveld. De vrijwilligers van de club zijn er helemaal klaar mee: "Een van ons is er zelfs mee gestopt."

Leo Jeijsman (74) is al 45 jaar vrijwilliger bij de voetbalclub in Schagen. Hij is lid van de onderhoudsgroep, samen met 15 andere mannen. Samen houden ze de club netjes en zorgen ze ervoor dat de velden er op zaterdagochtend goed bij liggen voor de wedstrijden. Maar nu gaan de mannen soms met lood in de schoenen richting de sportvelden. Een groep van zo'n acht jongens vernielt de boel. Het vandalisme is niet nieuw, maar het wordt wel steeds erger. "De tribunes worden gedeeltelijk vernield en ook doelnetten zijn in het verleden kapot gemaakt," vertelt Leo. "Het is ontzettend triest."

De voetbalclub ligt op gemeentelijk terrein en betekent dat het openbaar moet blijven. De gemeente heeft extra boa's ingezet, maar dat geeft nog niet het gewenste resultaat. "De jongeren blijven de boel vernielen", aldus Leo. De vrijwilligers zijn er inmiddels helemaal klaar mee. "Er is een vrijwilliger gestopt vanwege het vandalisme. En dat is heel jammer." De mannen zijn onderling ook bevriend met elkaar en delen een grote passie: voetbal. Naast het netjes houden van de club drinken we regelmatig een kop koffie in de kantine."

Camerasystemen

De laatste tijd komen de vrijwilligers met angst en beven op het terrein, bang voor wat ze aantreffen. En dat moet niet de bedoeling zijn. Het bestuur van de club waardeert de vrijwilligers enorm, en willen er dus ook alles aan doen dat het beter wordt.

De oplossing? "Het terrein helemaal afsluiten, dan zijn we van het vandalisme af. Maar dat is niet haalbaar, want het is een open terrein en dat moet zo blijven", aldus Leo. Bij de gemeente hebben ze om een camerasysteem gevraagd om het terrein te beveiligen, maar dat wil de gemeente niet financieren. "Dan zeggen ze: het is jullie eigen probleem."