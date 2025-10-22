Terug

Privésauna mocht niet in IJmuiden, seksinrichting wel: gemeente draait nu tóch bij

Privésauna mocht niet in IJmuiden, seksinrichting wel: gemeente draait nu tóch bij

Persoonlijke verhalen

Vandaag, 17:12

De Harbour Spa aan de Trawlerkade in IJmuiden mag toch blijven bestaan als privésauna. De gemeente Velsen komt terug op haar eerdere beslissing dat een privésauna op die plek niet is toegestaan. Een havenbedrijf of een seksinrichting mochten wél.

Eerder kreeg eigenaar Ivo Kragten te horen dat zijn sauna niet binnen het bestemmingsplan van de haven zou passen. Alleen een havenbedrijf of een seksinrichting zouden een vergunning mogen krijgen. Dat zorgde voor onbegrip, zeker toen de ondernemer een brief kreeg over een mogelijke dwangsom, zie je in onderstaande video.

Privésauna IJmuiden riskeert sluiting: seks niet verplicht, vergunning wel
2:20

Privésauna IJmuiden riskeert sluiting: seks niet verplicht, vergunning wel

Ivo heeft het bedrijf sinds 2022 stap voor stap geopend. Hij vertelde eerder tegen Hart van Nederland dat hij destijds van de gemeente begreep dat er voor sauna- en bubbelbadactiviteiten geen aparte vergunning nodig was. De nieuwe koers van de gemeente noemde hij dan ook frustrerend, omdat er inmiddels veel tijd en geld in het bedrijf is gestoken.

Communicatiefout

Nu zegt de gemeente dat ze onbedoeld verkeerde verwachtingen heeft gewekt. "We hebben niet goed met hem gecommuniceerd, waardoor er werd gedacht dat er geen vergunning nodig was", vertelt een woordvoerder aan Hart van Nederland.

"In eerste instantie wilden we alleen havengerelateerde bedrijven toelaten, maar Ivo is nu even de uitzondering doordat we eerder niet goed hebben gecommuniceerd. Er gaan niet nog meer van dat soort bedrijven daar erbij komen."

Met het nieuwe besluit mag de Harbour Spa blijven bestaan. Ivo heeft vier weken de tijd om een vergunning aan te vragen. De gemeente benadrukt dat het een onbedoelde vervelende situatie is geweest.

Door Redactie Hart van Nederland

