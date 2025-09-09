Privésauna IJmuiden riskeert sluiting: seks niet verplicht, vergunning wel

De Harbour Spa in de haven van IJmuiden dreigt te moeten sluiten. Volgens de gemeente past een privésauna op deze plek niet binnen het bestemmingsplan. Alleen een havenbedrijf of een seksinrichting zijn toegestaan. Na een inspectie ontving de exploitant een brief over een mogelijke dwangsom.

De ondernemer zegt dat hij het bedrijf vier jaar geleden heeft overgenomen en het sinds 2022 stap voor stap heeft geopend. Hij vertelt dat hij destijds van de gemeente begreep dat er voor sauna- en bubbelbadactiviteiten geen aparte vergunning nodig was. De nieuwe koers van de gemeente noemt hij frustrerend, omdat er inmiddels veel tijd en geld in het bedrijf is gestoken.

De gemeente laat weten dat er raadsvragen zijn gesteld en dat het bezwaar nog loopt. Daarom wordt er voorlopig niet inhoudelijk op de zaak ingegaan. Wel benadrukt de gemeente dat het bedrijf niet verplicht wordt om een seksinrichting te worden. Zo'n functie kán op deze plek, maar is geen vereiste.

Past niet binnen het plan

Volgens de gemeente is het kernprobleem dat de huidige activiteiten niet binnen het plan passen. Daarvoor is een omgevingsvergunning nodig. De ondernemer kan die aanvragen, waarna de gemeente de aanvraag zal beoordelen. De gemeenteraad bespreekt de kwestie naar verwachting op 25 september. Tot die tijd blijft de toekomst van de sauna onzeker.