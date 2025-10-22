Eindelijk opheldering: vermiste kotter HD8 na ruim 70 jaar gevonden

Opnieuw een groot succes voor een stichting die gezonken viskotters op probeert te snorren. De HD8 uit Den Helder is na 71 jaar vermist te zijn geweest, letterlijk en figuurlijk (deels) opgedoken voor de kust van Terschelling. Het schip verging tijdens een heftige storm in oktober 1954, van geen van de vijf bemanningsleden werd nog iets vernomen.

Nog grote nieuws is het uiteraard voor nabestaanden en andere betrokkenen. Neem Frans Kraak, nu eind 80. Hij was in de jaren '50 koksmaatje aan boord van het schip. Hij kroop gelukkig door het oog van de naald, want vlak voor het noodlottige ongeval stapte hij over op een ander schip. Hoewel het lang geleden is, kan hij zich het verschrikkelijke voorval nog herinneren als de dag van gisteren. "Ik was een jongen van 15. Je leeft er snel aan voorbij. Je praat er nog weleens over met andere vissers, maar echt stilstaan erbij? Gelukkig niet."

Nieuws raakt familie

Cees Meeldijk van Stichting Onderzoek Maritieme Vermisten sluit met deze vondst nu het derde jaar af waarin zijn instelling actief is. En het mogen drie bijzonder vruchtbare jaren genoemd worden: er zijn al elf vermiste kotters gelokaliseerd. "Dit is echt fantastisch", jubelt hij. "Een mooi einde aan dit jaar. Het is nu einde seizoen, hierna is het te gevaarlijk en te koud om nog verder te gaan speuren naar andere kotters", zegt Meeldijk waarmee hij zaken zoals herfststormen doelt. Stormen precies zoals diegene waar de HD8 al die jaren geleden aan zijn noodlottige einde kwam.

Nadat de kotter afgelopen weekend gelokaliseerd was, is er ook naar gedoken. Daarbij heeft de stichting met behulp van Wrakduikteam Zeester een aantal zaken boven water kunnen krijgen, zoals patrijspoorten en een motor. Die spullen zijn voor Joop van Dok, zoon van opvarende Jo van Dok, een tastbaar iets. Hij was 7 jaar oud toen hij zijn vader verloor en had niks meer behalve wat foto's om aan hem te kunnen herinneren. Dit nieuws doet hem dus veel. "Ik herinner het me als de dag van gisteren. Ik wilde meezoeken, maar door het slechte weer mocht dat niet. Ik heb me erbij neergelegd, maar toen ik hoorde dat er niets gevonden was, kwam dat wel even binnen. Het deed veel."