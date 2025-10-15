Terug

Vader treft herinnerings-pad voor overleden zoon (14) vernield aan: 'Heel pijnlijk'

Vandaag, 20:38 - Update: 15 minuten geleden

Het speciale rouwpad ter ere van de overleden zoon van Gaston Remmers is dit weekend gevandaliseerd. Het bospad met een monument en kunstwerken in Amsterdam-Noord is als herinnering aan Pepijn (14) aangelegd en pas een paar maanden open.

Kunstwerken van de wandelroute 'de loop van de hoop' zijn helemaal overhoop gehaald of omgegooid. "Dit kan bijna niet het werk zijn van één persoon", zegt vader Gaston tegen Hart van Nederland. "Het is te veel, een deel van een kunstwerk - een bepaald groot ei - weegt zeshonderd kilo. Dat krijg je niet zomaar omgegooid."

Het is voor Gaston vooral allemaal heel pijnlijk. Alsof er iemand door je huiskamer is geraasd, beschrijft hij het gevoel. De plek is mei dit jaar speciaal gemaakt voor zijn 14-jarige zoon Pepijn, ter nagedachtenis.

Aanhoudende lockdowns

De coronamaatregelen in 2021 leidden tot de dood van de jonge scholier. Uit verveling door de aanhoudende lockdowns werden drugs een uitlaatklep voor de tiener. Op zoek naar spanning in een tijd waarin scholen dicht waren en sociaal vertier stopte, zette Pepijn een tentje op, precies waar nu het pad is. Een meegenomen barbecue zorgde voor koolmonoxidevergiftiging en de jonge scholier overleed.

Wie er achter de vernielingen kunnen zitten, weet Gaston niet. Hij hoort wel verhalen uit de wijk, bijvoorbeeld over overlast gevende jongeren, maar dat is vooral speculeren. "Ik snap niet waarom je het zou doen, dat begrijp ik vooral niet." Pepijns vader roept iedereen die wil op om zondag te helpen de kunstwerken te repareren en het pad voor zijn zoon te herstellen.

Door Jamie van Velzen

