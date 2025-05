Wandelpad in Amsterdam eert overleden Pepijn (14): 'Hele dierbare plek'

In Amsterdam is woensdag de wandelroute 'de loop van de hoop' geopend, ter nagedachtenis van Pepijn Remmers. Een paar jaar geleden overleed de 14-jarige jongen hier in een tentje, door een combinatie van koolmonoxidevergiftiging en drugsgebruik. "Het is een hele dierbare plek", zegt zijn vader Gaston Remmers tegen Hart van Nederland.

Eerder werd op de plek in Amsterdam-Noord al het PepijnPad aangelegd. Nu loopt daar dus ook 'de loop van de hoop', wen wandeling waar je stil kunt staan bij verlies. Gaston: "Hoe je daarmee om kunt gaan en hoe je wellicht ook weer wat terug kunt vinden van jezelf." Langs de route kom je verschillende objecten en kunstwerken tegen, zoals een roeiboot, bankjes en de huilebalk "waar je even een potje kunt gaan janken", aldus Gaston.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

In 2021 gingen de coronamaatregelen de jonge scholier niet in de koude kleren zitten. En dat is nog zacht uitgedrukt. Doordat Pepijn weinig kon doen, ging zijn mentale gezondheid hard achteruit. Al snel vond hij een uitlaatklep: drugs. "Drugs waren een afleiding", zegt Gaston terwijl hij op de plek staat waar zijn zoon vier jaar geleden overleed. Zijn vader wist toen niks van het drugsgebruik.

'Alsof hij sliep'

Op die bewuste dag in januari besloot Pepijn met een dikke winterjas, een tentje en een barbecuetje naar de bewuste plek in het bos te gaan. Ook had hij een pil 3-MMC bij zich. Hoewel hij wel een koolmonoxidemelder hij bij zich had, werd het kleur- en geurloze gas hem toch fataal. Hij werd gevonden met zijn armen langs zijn lichaam, koptelefoon op, een pak frisdrank onder zijn arm en een zak snoepjes. "Alsof hij sliep", vertelde zijn vader toentertijd.

Vandaag de dag is het verdriet er niet minder op geworden. "Het verlies van een kind, dat blijft", zegt Gaston. Wel ziet hij dat hij veranderd is, ook in positieve zin: "Ik ben wijzer en empathischer geworden." En ook dat moet de wandeling laten zien. "Ik hoop dat er langzaam besef groeit dat verlies, hoe zwaar dat ook kan zijn, dat het iets is waardoor je juist ook weer vreugde kunt gaan ervaren", aldus Gaston.