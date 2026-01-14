Stad komt massaal in actie voor uitvaart Lulu-May: 'Amsterdam is stil'

Ze is kapot van verdriet, maar toch denkt Mariska met de warmste gevoelens terug aan haar 'zus' Lulu-May. De jonge vrouw van slechts 25 jaar oud kwam donderdag 8 januari om het leven bij een tragisch verkeersongeval in Amsterdam. Een inzamelingsactie voor haar uitvaart blijkt dusdanig succesvol dat het gedroomde afscheid van 'Lu' nu kan worden georganiseerd.

De inzameling begon klein met de gedachte dat alles welkom was, maar heeft inmiddels ruim 75.000 euro op weten te halen. "Dit hadden wij nooit durven dromen", vertelt Mariska. Donderdag is de uitvaart van haar vriendin die ze als zus beschouwde. Ze verwachten een grote opkomst. "Lu was geliefd door zo velen. Zelfs burgemeester Femke Halsema heeft dinsdag contact opgenomen met de familie. Het leeft in heel de stad. Heel Amsterdam is stil."

'In haar stijl'

Met het behaalde bedrag kan de organisatie van haar uitvaart, die georganiseerd wordt door haar beste vrienden, haar laatste wens in vervulling laten gaan zonder financiële beperkingen. "Dit geeft ons rust", aldus Mariska. Momenteel wordt er dag en nacht aan het afscheid gewerkt. "Dit gaat er eentje worden waar ze trots op zou zijn geweest, helemaal in haar stijl".

Van het ingezamelde bedrag gaat het leeuwendeel naar de uitvaart. "De rest komt ook goed terecht", stelt Mariska. "Dit gaat naar haar ouders, om hen de tijd te geven voor rouw in plaats van gelijk weer aan het werk te laten. Ze gaven zelf aan dat wat er overblijft naar het goede doel gaat." Dat het bedrag nog geen week na het overlijden van Lulu al zo hoog is, doet haar goed. "Voor iedereen die met ons meeleeft, enorm bedankt voor jullie steun. Wij zullen blijven dansen, namens Lulu."