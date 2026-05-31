Bizar: Dirk vindt grafzerk, waterput en muntenschat onder vloer bij verbouwing

Je kunt het gerust een bizarre vondst noemen: in het Brabantse Wouw was Dirk Bressers bezig met de verbouwing van zijn toekomstige woning, die nu nog een winkelpand is. Bij het weghalen van de vloer trok hij ineens een grafzerk, een oude waterput én een berg munten tevoorschijn. Hoe? Wie? Wat? Waar? En nee, gelukkig lag er geen lichaam onder de steen...

Want die werd gebruikt als afdekking van de put, bleek toen Dirk eenmaal om de steen heen had gegraven. Even was hij bang een hoop botten of een lijk tegen te komen, maar dat bleek gelukkig niet zo te zijn. "Toen viel er een last van mijn schouders", zegt hij nu lachend tegen Hart van Nederland. De zerk ligt inmiddels in zijn tuin. "Ik hou hem wel, het is een leuk aandenken en een mooi ornament."

Lokaal van waarde

De pot met munten is een ander verhaal: die stond verstopt in de kelder. "Iemand heeft die in de oorlog daar verstopt, is mijn vermoeden. Op de jongste munt staat een hakenkruis, dus dan weet je het wel", aldus Dirk.

Maar veel waard is de vondst niet, denkt ook de lokale historische vereniging Heemkundekring De Vierschaer. Voorzitter Bart Mariën is wel blij met de vondst, want voor de lokale geschiedenis is die van waarde. Maar rijk zal Dirk er niet van worden.

En die waterput? Die zit toch aardig in de weg, zou je denken? Nou nee, zo denkt de Brabander er niet over. "Die neem ik mee in het ontwerp. Glasplaat erop, verlichting erin."

Wat hij met de munten gaat doen, is nog niet duidelijk. Misschien gaan die naar een verzamelaar of museum, als die er waarde in zien.