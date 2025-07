Dankzij tweeduizend donaties kan Bianca verder vechten tegen kanker: 'Hartverwarmend'

Twee weken geleden startte de 36-jarige Bianca uit het Brabantse Heeswijk-Dinther een inzamelingsactie voor kankermedicijn dat niet langer vergoed werd. Tweeduizend donaties verder heeft ze het bedrag van 65.240 euro bij elkaar gekregen. "Ongelooflijk en hartverwarmend", laat ze op de actiepagina van haar inzamelingsactie weten.

Bianca had al bestraling en chemotherapie ondergaan voor haar borstkanker en liet preventief haar borsten verwijderen. Toch zitten er nog tumorresten in haar lichaam, waarvoor ze het medicijn Olaparib gebruikte. Maar dit middel werd sinds vorige maand niet langer vergoed. "Het is verschrikkelijk, echt verschrikkelijk", noemde Bianca dat eerder voor de camera van Hart van Nederland.

Kijk hier het interview met Bianca terug:

2:15 Bianca (36) moet peperduur kankermedicijn zelf betalen

Om het bedrag van bijna 65.000 euro voor een jaar behandeling toch bij elkaar te krijgen, startte ze een inzamelingsactie. En dat heeft gewerkt, haar actie kreeg massaal steun.

Grote dank

"Ik weet niet hoe, maar ik wil jullie allemaal, één voor één, ongelooflijk bedanken", laat ze op haar actiepagina weten aan de tweeduizend donateurs. "Ik kan niet eens onder woorden brengen wat dit écht voor mij betekent. Een stralend lichtpunt in een donkere tijd. Dit zal ik nooit vergeten."

Als de uitslagen van haar laatste bloedonderzoeken goed zijn, start ze maandag met de behandeling.