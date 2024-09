Noodweer in Oost-Europa teistert Nederlanders: 'Water loopt al door dak naar binnen'

Een hevige storm, genaamd Boris, heeft de afgelopen dagen voor enorme verwoestingen gezorgd in Centraal-Europa. Duizenden mensen zijn geëvacueerd, er zijn doden gevallen en diverse dorpen staan onder water. Veel Nederlanders in de getroffen gebieden hebben te maken met de gevolgen van het noodweer.

De storm treft met name Roemenië, Polen, Oostenrijk en Tsjechië, waar het noodweer heeft geleid tot overstromingen en stroomuitval.

Ook Nederlanders in de regio hebben te maken met de gevolgen van de storm. Anna Stern, die in Oostenrijk woont, vertelt: "De storm heeft ons dak beschadigd en het water sijpelt naar binnen. We durven niet weg, want we zijn bang dat er dan meer schade ontstaat. We willen het in de gaten houden."

In Tsjechië ervaart André Knol de situatie als zeer zorgwekkend: "De rivier is enorm hoog en de brandweer is druk bezig met zandzakken. De spanning neemt toch wel toe, we slapen slecht." In veel gebieden is er door omgevallen bomen ook sprake van stroomuitval, wat de situatie voor duizenden mensen nog moeilijker maakt.

In Roemenië zijn zeker vijf mensen omgekomen door het noodweer, waaronder twee hoogbejaarde vrouwen. In Oostenrijk hebben de autoriteiten de deelstaat Neder-Oostenrijk uitgeroepen tot rampgebied vanwege aanhoudende regenval, die heeft geleid tot grootschalige overstromingen en aardverschuivingen. In Polen zijn dorpen geëvacueerd nadat het water over grote dammen stroomde.

De storm lijkt nog niet voorbij te zijn: volgens weersvoorspellingen zal de regen in de komende dagen aanhouden, met mogelijke overstromingen in Slowakije, Hongarije en delen van Duitsland. De autoriteiten in deze landen waarschuwen voor meer evacuaties en verdere schade.