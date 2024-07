Nog steeds geen oplossing voor dakloze moeder Mila, die met baby in auto leeft

Op straat leven en dakloos zijn is al een overlevingsstrijd, maar dit ook doen met een gezin is nog zwaarder. En dat probleem wordt groter, want het aantal dakloze ouders in de hoofdstad stijgt, constateert hulporganisatie De Straatalliantie, die zelfs een vertienvoudiging van het aantal minderjarige kinderen en ouders zien die bij hen aanklopt.

Mila (echte naam bekend bij de redactie) leeft al maanden in haar auto met haar kindje. Hart van Nederland sprak met Mila in maart. Haar situatie is niet veranderd, vertelt ze nu.

Tijdens haar zwangerschap vroeg Mila urgentie aan om voorrang te krijgen voor een sociale huurwoning, maar de gemeente wees deze aanvraag af. De rechter besloot vervolgens dat de gemeente zich opnieuw over haar zaak moest buigen, maar Mila wacht nog steeds op een uitspraak.

Bij het Leger des Heils heb ik niet veel privacy met een kindje. Mila

"In het Leger des Heils kan ik niet terecht, want daar zijn veel mannen en heb ik niet veel privacy met een kindje", vertelt ze. "Gelukkig kan ik bij een kennis wel met mijn dochtertje douchen, maar ik kan niet ook bij haar slapen."

Eerder vertelde Mila al over haar zwangerschap. "Sinds 2022 leef ik al in mijn auto. Ik was toen nog niet zwanger, dat raakte ik ongepland. Toen moest ik heel de zwangerschap in de auto doorbrengen", vertelt ze. "Het was echt zo'n zware zwangerschap. Ik had heel veel slapeloze nachten. En nu met de baby helemaal. Ik doe geen oog dicht."

De Straatalliantie ziet een sterke toename van het aantal dakloze ouders in de stad. Vorig jaar kwamen één of twee dakloze gezinnen per maand langs voor hulp, maar afgelopen maand waren dat al 32 ouders met 54 kinderen. "Dakloze ouders die samen met hun kinderen op zoek zijn naar opvang vallen vaker tussen wal en schip vanwege strengere toegangscriteria in de noodopvang", legt Lara Santos van de organisatie uit.

Groot tekort

Volgens gemeente Amsterdam is er een groot tekort aan betaalbare woningen. "Die schaarste zorgt er helaas voor dat ook schrijnende gevallen niet altijd in aanmerking komen om met voorrang een huis toegewezen te krijgen. Voor mensen met kinderen die dakloos raken is wel altijd noodhulp. We kijken van daaruit hoe we mensen verder kunnen helpen."