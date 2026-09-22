Overblijfouders Marcel en Esther terug op school na rolstoelrel: 'Voelde als vanouds'

Goed nieuws voor Marcel en Esther. Het Nijmeegse stel, dat in augustus plotseling moest stoppen met vrijwilligerswerk bij de overblijf van OBS de Oversteek, is weer terug op school. Dinsdag werden de twee opgewacht door de directeur én door enthousiaste kinderen.

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Volgens Marcel voelde het meteen weer als vanouds. De kinderen hadden veel vragen over waarom hij en Esther zo lang weg waren geweest en lieten duidelijk merken blij te zijn met hun terugkeer. Ook de ontvangst door de directeur van de school deed het stel goed.

Strijdbijl begraven

Eind augustus kregen Marcel en Esther zonder waarschuwing te horen dat ze niet meer welkom waren als vrijwilligers bij de overblijf. De nieuwe organisatie achter de opvang, Stichting Kinderstralen, zag volgens Marcel te veel obstakels vanwege hun handicap. Marcel en Esther zitten allebei in een rolstoel.

Daarvoor was dat volgens het stel nooit een probleem geweest. Het plotselinge besluit kwam dan ook hard aan. Marcel noemde de gang van zaken destijds "pure discriminatie". Nu mogen de twee tot en met het einde van het schooljaar weer helpen bij de overblijf. Voor Marcel en Esther is daarmee de strijdbijl begraven.

Veel steun op straat

De afgelopen periode heeft het stel veel energie gekost, vertelt Marcel. De steun uit Nijmegen hielp hen erdoorheen. Op straat werden ze regelmatig aangesproken door mensen die hoopten dat ze terug zouden keren, onder wie oud-leerlingen van de school.

Stichting Kinderstralen laat weten blij te zijn dat er in overleg met Marcel en Esther een passende oplossing is gevonden. De stichting gaf eerder al aan excuses te willen aanbieden voor de gang van zaken in augustus. Volgens Kinderstralen had de communicatie zorgvuldiger gemoeten.

De impact van het plotselinge (tijdelijke) afscheid van Marcel en Esther zie je in de video bovenaan dit artikel.