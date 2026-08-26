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Gehandicapt stel moet na 18 jaar vrijwilligerswerk weg: 'Geen afscheid kunnen nemen'

Persoonlijke verhalen

Vandaag, 22:31

Esther en Marcel zetten zich al 18 jaar trouw in voor de overblijfkinderen van OBS de Oversteek in Nijmegen. De leerkrachten komen en gaan, maar het Nijmeegse koppel is een vast gezicht gebleven op de school. Maar sinds dit schooljaar is het overblijven overgenomen door Stichting Kinderstralen en dat betekent dat zij de deur zijn gewezen.

De stichting zou namelijk te veel obstakels zien omdat Esther en Marcel in een rolstoel zitten. Daarom heeft de stichting het vrijwilligersduo maandag op de eerste schooldag op straat gezet.

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"Het is mensonterend. We konden niet eens afscheid nemen van de kinderen", vertelt Marcel huilend. Het kwam onverwacht voor het stel. "We hebben dit niet zien aankomen. We hebben nooit problemen gehad."

'Niet alle taken zelfstandig uitvoerbaar'

Stichting Kinderstralen zegt dat het besluit niet te maken met een algemene regel dat overblijfmedewerkers volledig mobiel moeten zijn. De organisatie zegt dat op de eerste schooldag bleek dat Marcel en Esther een aantal belangrijke werkzaamheden niet of onvoldoende zelfstandig konden uitvoeren, zoals kinderen begeleiden tussen lokalen en het buitenterrein, toezicht houden en direct reageren bij onverwachte of onveilige situaties.

Volgens de stichting is niet hun beperking doorslaggevend, maar de vraag of zij de werkzaamheden op deze locatie veilig kunnen uitvoeren. "Wij betreuren dat deze situatie voor Marcel en Esther zo vervelend is verlopen. Hun jarenlange inzet verdient respect. Een beslissing als deze doet daar niets aan af", aldus stichting Kinderstralen.

Het hele verhaal zie je in bovenstaande video.

Door Redactie Hart van Nederland
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