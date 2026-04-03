Eindelijk lichtpunt voor Mevis en Luna: nieuwe woning na zware tijd

Na een lange en zware periode gloort er eindelijk hoop voor Mevis en haar dochter Luna. De moeder, die al bijna twee jaar in een ongeschikt appartement woonde, heeft via de woningstichting een eengezinswoning toegewezen gekregen. Vrijdagmiddag kreeg ze de sleutels. "Dit is geweldig, dit is echt een droom die uitkomt", zegt ze als ze de eerste stap in haar nieuwe woning zet.

Voor Luna, die ernstig ziek is en 24 uur per dag zorg nodig heeft, betekent dit een grote verandering. De 12-jarige heeft het syndroom van Down en een zeldzame ziekte aan het zenuwstelsel. Ze heeft continu zuurstof nodig en kan nauwelijks bewegen of communiceren. Haar gezondheid is de afgelopen jaren achteruitgegaan.

De oude woning zorgde voor veel stress. Mevis woonde met haar dochter op de tweede verdieping, bereikbaar via vier trappen. Iedere keer moest ze Luna naar beneden tillen, wat zwaar en onveilig voelde, zeker in noodsituaties.

'We gaan hier gelukkig worden'

De nieuwe woning biedt meer ruimte, al zijn er nog uitdagingen. Zo is de trap te smal voor een lift, waardoor moeder en dochter beneden zullen slapen. Ook komt er nog een ruimte waar Luna beneden gewassen kan worden, zodat ze niet alsnog de trap op moeten om naar de badkamer te gaan. "We gaan hier heel erg gelukkig worden."

