Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Hartverscheurend: Mevis moet zieke dochter (12) van driehoog tillen

Persoonlijke verhalen

Gisteren, 22:36

Link gekopieerd

Mevis woont met haar ernstig zieke dochter Luna (12) in een portiekwoning zonder lift in Rotterdam. Luna kan niet lopen, heeft 24 uur per dag zuurstof nodig en moet bij elke ziekenhuisafspraak met meerdere mensen de trap af worden gedragen. Bij brand of een andere noodsituatie is dat levensgevaarlijk

Ondanks een urgentieaanvraag is er nog geen passende woning gevonden. In de video bovenaan dit artikel laat Mevis zien hoe onhoudbaar en onveilig de situatie voor haar en haar dochter is.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.