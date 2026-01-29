Hartverscheurend: Mevis moet zieke dochter (12) van driehoog tillen

Mevis woont met haar ernstig zieke dochter Luna (12) in een portiekwoning zonder lift in Rotterdam. Luna kan niet lopen, heeft 24 uur per dag zuurstof nodig en moet bij elke ziekenhuisafspraak met meerdere mensen de trap af worden gedragen. Bij brand of een andere noodsituatie is dat levensgevaarlijk

Ondanks een urgentieaanvraag is er nog geen passende woning gevonden. In de video bovenaan dit artikel laat Mevis zien hoe onhoudbaar en onveilig de situatie voor haar en haar dochter is.