Kamermeerderheid in zicht: pijn moeder Chiel laait weer op na drama Capelle

De pijn die Nina Meesters al jaren voelt, is onlangs weer extra zichtbaar geworden. Na twee recente zelfdodingen in Capelle aan den IJssel, waarbij beelden massaal werden gedeeld, lijkt er eindelijk politieke actie te komen. In de Tweede Kamer groeit de steun voor een verbod op het verspreiden van beelden van slachtoffers van ongelukken en geweld. "Ik heb geen goed woord over voor mensen die dit soort beelden verspreiden", vertelt Nina aan Hart van Nederland.

Voor Nina raakt dat een zeer gevoelige snaar. Haar zoon Chiel kwam negen jaar geleden om bij een ongeluk, toen een automobilist hem op zijn fiets schepte. Nog voordat de familie officieel was geïnformeerd, gingen beelden al rond op internet. "Vrienden zagen de beelden en kampen daar nog altijd mee", vertelt ze. De gevolgen zijn volgens haar nog steeds merkbaar.

Werken aan wetsvoorstel

De recente gebeurtenissen in Capelle hebben de discussie opnieuw aangewakkerd. Binnen korte tijd verschenen beelden van de incidenten online, tot grote schrik van nabestaanden en omstanders. Het versterkt de roep om harde maatregelen tegen het filmen en delen van dit soort situaties.

GroenLinks-PvdA en CDA werken aan een wetsvoorstel dat het verspreiden van zulke beelden strafbaar maakt. Wie dat toch doet, kan na een klacht worden vervolgd met maximaal een jaar cel of een boete tot 9000 euro. Beelden voor opsporing blijven toegestaan.

Ook hulpdiensten zien dagelijks hoe het misgaat. Maarten Brink van de politiebond noemt de recente gebeurtenissen in Capelle een dieptepunt. "Deze week hebben we gezien dat dit stevig uit de hand is gelopen. We zijn blij met de brede steun voor een verbod op het filmen en verspreiden van dit soort beelden." Volgens hem staan filmende omstanders hulpverleners regelmatig in de weg.