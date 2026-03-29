Björn heeft Gilles de la Tourette: 'Voel me gezien door deze film'

Bioscoop Pathé organiseert zondag een speciale vertoningen van de film I Swear voor mensen met het syndroom van Gilles de la Tourette. Met de film wil Stichting Gilles de la Tourette een bredere kijken geven op het syndroom, maar vooral de mens achter de tics laten zien.

Björn, een jongere met Tourette, noemt de vertoning belangrijk: "Het is belangrijk dat er meer bekendheid komt over Gilles de Tourette en dat mensen zien dat je ondanks je tics alles kunt doen wat anderen ook kunnen", zegt hij tegen Hart van Nederland.

De film is gebaseerd op het leven van John Davidson en laat zien hoe het is om te leven met motorische en vocale tics. De man zit vast in het leven. Hij doet een zelfmoordpoging, maar langzaam blijken er toch lichtpunten te verschijnen. Er zijn mensen in zijn leven gekomen die hem kracht geven. Björn vertelt dat de film hem meteen raakte: "Na vijf minuten kwamen de tranen al."

In bovenstaande video vertelt Björn waar hij in het dagelijks leven tegenaan loopt.