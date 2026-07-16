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Nabestaanden blij met bijzondere herbegrafenis van Cees Zaal (24)

Persoonlijke verhalen

Vandaag, 17:59

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Een bijzondere moment op het Militair Ereveld Grebbeberg in Rhenen. De plek is de laatste rustplaats voor meer dan achthonderd Nederlandse militairen die zijn omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Donderdagochtend kwamen nabestaanden van de in 1941 gestorven militair Cees Zaal bijeen voor een herbegrafenis. Een man wiens verhaal in de familie, hoewel het al heel oud is dus, nooit is vergeten.

Het is een verhaal waarin hij in 1940 in gevecht met de nazi's gewond raakte aan zijn schouder en maanden later in een ziekenhuis alsnog overleed. Destijds werd hij op verzoek van zijn ouders in woonplaats Vinkeveen begraven. Nabestaanden, waaronder zijn 92-jarige zus Annie, vinden dat nu niet meer passend. Daarom hadden een grote wens: een mooie rustplek tussen mede-helden van de Tweede Wereldoorlog.

In bovenstaande video zie je hoe deze eervolle dag verliep.

Door Redactie Hart van Nederland

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