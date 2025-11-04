Bommen uit Tweede Wereldoorlog gevonden vlakbij Eindhoven

Ongeluk
Vandaag, 15:27
In een weiland in Knegsel zijn twee bommen aangetroffen, mogelijk gaat het om overblijfselen uit de Tweede Wereldoorlog. De Explosieve Opruimingsdienst onderzoekt de vondst.
Een veilig gebied rondom de gevonden explosieven is afgezet. Er zijn geen omliggende gebouwen ontruimd.
