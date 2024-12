Na overlijden van Rinus (79) ontdekt zus enorme kerstverrassing op zijn zolder

Toen de 79-jarige Rinus in september overleed na een kort ziektebed, ontdekte zijn zus Marietje van den Einde een enorme verrassing op zijn zolder: honderden kerststallen en beeldjes die hij en zijn vrouw jarenlang hadden verzameld. Rinus had voor zijn dood nog één wens: de collectie moest naar een goed doel.

Rinus overleed binnen twee maanden aan Lymfeklierkanker met uitzaaiingen naar de hersenen. De vrouw van Rinus, Sonja, die in een verzorgingshuis woont, kan daarom de enorme hoeveelheid stalletjes en kerstballen niet kwijt. De familie, waaronder Marietje besloot zijn laatste wens in vervulling te laten gaan door de collectie aan de katholieke kerk van Nijverdal te doneren. Zo wordt de gehele verzameling zondag op de jaarlijkse kerstmarkt in de St. Antonius van Padua kerk in Nijverdal te koop aangeboden.

Exclusieve en authentieke verzameling

Zowel Marietje als Johan Huis in 't Veld, van de werkgroep die de kerk in stand houdt, geloven hun ogen zondagmiddag niet. De opkomst van geïnteresseerde bezoekers die de grote verzameling willen zien, is groot. "Er staan wachtrijen voor de kerk, dat zijn wij niet gewend", zegt Johan.

Waar de bijzondere en grote verzameling precies vandaan komt weet Marietje ook niet. "Rinus en Sonja struinden vaak rommelmarkten af, maar daar vind je deze exemplaren niet." De verzameling bevat exemplaren die volgens Johan zeker van waarde zijn. "We hebben wat kenmerken gegoogeld en kwamen al snel gelijkwaardige exemplaren tegen. Ik ben geen expert, maar sommige stukken zijn duidelijk bijzonder." Bij de bezoekers is dit ook te merken. De kersttallen en beeldjes worden 'exclusief en authentiek' genoemd.

De familie hoopt dat de verkoop van de kerststallen en beeldjes niet alleen de kerk ten goede komt, maar ook de verzameling van Rinus en zijn vrouw een waardige plek krijgt. "We willen niet dat het in de afvalcontainer belandt." Toch weet Marietje zeker dat het goed komt en Rinus met trots vanaf boven meekijkt.